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  4. ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 09:52 |
951
1

ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос

Главный тренер пообщался с директором по футболу во время тренировки

21 июня 2025, 09:52 |
951
1
ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
ФК Шахтер. Арда Туран

20 июня игроки донецкого «Шахтера» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Арды Турана.

Вся команда была в отличном настроении.

Турецкий наставник пообщался с директором по футболу «горняков» Дарио Срной относительно ожиданий от его работы.

Дарио Срна ответил новому тренеру:

«Я хочу в этом сезоне пройти в основной этап Лиги Европы, а уже в следующем – в Лигу чемпионов. И хочу, чтобы мы сделали это вместе».

Донецкий «Шахтер» в сезоне 2024/25 занял третье место в УПЛ, но благодаря победе в Кубке Украины получил право выступать в Лиге Европы.

Первую игру «горняки» сыграют против финского «Ильвеса». Матчи состоятся 10 и 17 июля.

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Шахтер Донецк видео чемпионат Украины по футболу Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Дарио Срна
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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vitaha33
Я думаю що скоріше основний етап ліги конференцій, туран злиє бешику
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