ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос

20 июня игроки донецкого «Шахтера» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Арды Турана.

Вся команда была в отличном настроении.

Турецкий наставник пообщался с директором по футболу «горняков» Дарио Срной относительно ожиданий от его работы.

Дарио Срна ответил новому тренеру:

«Я хочу в этом сезоне пройти в основной этап Лиги Европы, а уже в следующем – в Лигу чемпионов. И хочу, чтобы мы сделали это вместе».

Донецкий «Шахтер» в сезоне 2024/25 занял третье место в УПЛ, но благодаря победе в Кубке Украины получил право выступать в Лиге Европы.

Первую игру «горняки» сыграют против финского «Ильвеса». Матчи состоятся 10 и 17 июля.