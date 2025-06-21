ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
Главный тренер пообщался с директором по футболу во время тренировки
20 июня игроки донецкого «Шахтера» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Арды Турана.
Вся команда была в отличном настроении.
Турецкий наставник пообщался с директором по футболу «горняков» Дарио Срной относительно ожиданий от его работы.
Дарио Срна ответил новому тренеру:
«Я хочу в этом сезоне пройти в основной этап Лиги Европы, а уже в следующем – в Лигу чемпионов. И хочу, чтобы мы сделали это вместе».
Донецкий «Шахтер» в сезоне 2024/25 занял третье место в УПЛ, но благодаря победе в Кубке Украины получил право выступать в Лиге Европы.
Первую игру «горняки» сыграют против финского «Ильвеса». Матчи состоятся 10 и 17 июля.
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