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  4. ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 17:19 |
672
3

ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью

Команда начала тренировочный сбор в Словении

20 июня 2025, 17:19 |
672
3
ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран обратился к игрокам во время первой встречи команды в Словении.

«Прежде всего хочу поздравить всех. Я очень счастлив быть здесь. Также очень взволнован – для меня это важный момент и большой шанс.

Я верю в ваш потенциал. Вы – действительно очень хорошие игроки.

Война меняет все вокруг, но я здесь ради своих футболистов. Мы – как одна семья.

Я всегда искренен и общаюсь с каждым лично. Если кто-то допускает ошибку – мы это обсудим. Именно это нам нужно. Я никогда не обсуждаю других за спиной – это мое первое правило. И я не даю пустых обещаний.

Для нас каждый матч будет особенным, каждая игра – новая история. И я обещаю: каждый игрок получит шанс – минимум 20–25 матчей за сезон.

Возможно, вы сейчас представляете стартовый состав, но для меня важен каждый, кто отдает себя на поле. И главное – чтобы в конце сезона мы могли сказать: мы чемпионы!

Если мы хотим быть лучшими – должны делать то, чего раньше не делали. Я пошутил с Кевином: он считает себя лучшим в игре один на один, но для меня главное – как он будет действовать в обороне.

Мы знаем, что Матвиенко – отличный защитник. Но для нас важно также, как он атакует.

Мы можем побеждать – но я должен видеть на поле единую команду, настоящую семью.

И если мы хотим быть лучшими – мы должны проживать каждый момент вместе. В этом я – ваш лучший друг».

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Шахтер Донецк Арда Туран видео учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Tea with milk
Он же на английском говорил, который у нас сейчас второй язык.   Почему нет текста на английском??? Ведь на слух не очень многие понимают.
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-1
Pavel_i_C0
"Перш за все хочу привітати всіх".... З чим цей Орда Чурбан вітає шайку негрів?
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-2
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