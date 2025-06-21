Трубин лаконично отреагировал на разгромную победу Бенфики на КЧМ-2025

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу «орлов» над Оклендом на клубном чемпионате мира (6:0).

«Наш путь на турнире продолжается. Важная победа. Работаем дальше», – лаконично написал Трубин на своей странице в Instagram.

В третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира «Бенфика» сыграет против мюнхенской Баварии. Матч запланирован на вторник, 24 июня.

На нашем сайте доступен обзор матча «Бенфика» – «Окленд», в котором Трубину удалось сохранить ворота «сухими».