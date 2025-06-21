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  4. Трубин лаконично отреагировал на разгромную победу Бенфики на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 09:46 |
574
1

Трубин лаконично отреагировал на разгромную победу Бенфики на КЧМ-2025

Анатолий настраивается на матч против «Баварии»

21 июня 2025, 09:46 |
574
1
Трубин лаконично отреагировал на разгромную победу Бенфики на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу «орлов» над Оклендом на клубном чемпионате мира (6:0).

«Наш путь на турнире продолжается. Важная победа. Работаем дальше», – лаконично написал Трубин на своей странице в Instagram.

В третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира «Бенфика» сыграет против мюнхенской Баварии. Матч запланирован на вторник, 24 июня.

На нашем сайте доступен обзор матча «Бенфика» – «Окленд», в котором Трубину удалось сохранить ворота «сухими».

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Mark4854590
Один з найлегших матчів для Трубіна за Бенфіку.
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