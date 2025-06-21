Англия21 июня 2025, 08:54 | Обновлено 21 июня 2025, 08:56
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Угроза для ПСЖ? На Забарного появились неожиданные претенденты
Украинцем интересуются три клуба АПЛ: Ман Юнайтед, Брайтон, Брентфорд
21 июня 2025, 08:54 | Обновлено 21 июня 2025, 08:56
458
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пользуется спросом в Английской Премьер-лиге, сообщает Sports Boom.
По информации источника, заинтересованность в подписании 22-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед», который хочет усилить линию обороны после неудачного сезона.
Кроме того, интерес к украинцу проявляют два других клуба из АПЛ – «Брайтон» и «Брентфорд».
Отмечается, что сам Илья не против, чтобы и дальше выступать в английском чемпионате.
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