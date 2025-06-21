Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Угроза для ПСЖ? На Забарного появились неожиданные претенденты
Англия
21 июня 2025, 08:54 | Обновлено 21 июня 2025, 08:56
458
0

Угроза для ПСЖ? На Забарного появились неожиданные претенденты

Украинцем интересуются три клуба АПЛ: Ман Юнайтед, Брайтон, Брентфорд

21 июня 2025, 08:54 | Обновлено 21 июня 2025, 08:56
458
0
Угроза для ПСЖ? На Забарного появились неожиданные претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пользуется спросом в Английской Премьер-лиге, сообщает Sports Boom.

По информации источника, заинтересованность в подписании 22-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед», который хочет усилить линию обороны после неудачного сезона.

Кроме того, интерес к украинцу проявляют два других клуба из АПЛ – «Брайтон» и «Брентфорд».

Отмечается, что сам Илья не против, чтобы и дальше выступать в английском чемпионате.

По теме:
«Ищем новичков в каждое звено». В Оболони озвучили трансферные планы
Бущан может уйти из Саудовской Аравии. Есть интерес от известного клуба
«У него будет куча вариантов». В Англии рассказали о планах Зинченко
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Фабрицио Романо Манчестер Юнайтед Брайтон Брентфорд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Теннис | 20 июня 2025, 14:57 23
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема

Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде травяного турнира WTA 250

Бавария – Бока Хуниорс – 2:1. Кейн и Олисе. Видео голов и обзор
Футбол | 21 июня 2025, 07:23 0
Бавария – Бока Хуниорс – 2:1. Кейн и Олисе. Видео голов и обзор
Бавария – Бока Хуниорс – 2:1. Кейн и Олисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

ФОТО. «Богиня!». Жена украинского футболиста показала идеальные формы
Футбол | 21.06.2025, 02:34
ФОТО. «Богиня!». Жена украинского футболиста показала идеальные формы
ФОТО. «Богиня!». Жена украинского футболиста показала идеальные формы
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Футбол | 20.06.2025, 21:25
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Футбол | 20.06.2025, 21:15
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41
Бокс
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
19.06.2025, 08:33
Футбол
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
19.06.2025, 10:40 3
Футбол
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
20.06.2025, 06:07 16
Футбол
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
19.06.2025, 10:18 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем