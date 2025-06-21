Угроза для ПСЖ? На Забарного появились неожиданные претенденты

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пользуется спросом в Английской Премьер-лиге, сообщает Sports Boom.

По информации источника, заинтересованность в подписании 22-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед», который хочет усилить линию обороны после неудачного сезона.

Кроме того, интерес к украинцу проявляют два других клуба из АПЛ – «Брайтон» и «Брентфорд».

Отмечается, что сам Илья не против, чтобы и дальше выступать в английском чемпионате.