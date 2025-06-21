«Скатертью дорожка». Известный английский экс-игрок – о скандале с Мудриком
Трой Дини настаивает на быстром рассмотрении дела украинца
Известный английский экс-футболист Трой Дини прокомментировал обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии в адрес украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в нарушении антидопинговых правил:
«Я считаю, что этот процесс нужно ускорить. Прошел почти год с тех пор, как в его организме обнаружили запрещенное вещество. Сейчас он находится в той точке, когда его ждут слушания по этому делу.
Прошел почти год, и он сейчас просто потерял это время. Если он виновен, давайте закончим этот процесс. И вы знаете, если он обманывал, то пусть идет своей дорогой. Если же это не так, то этот процесс нужно ускорить», – сказал Дини в эфире talkSPORT.
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