Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В

Спортивный юрист Дэн Чепмен дал совет украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, который недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге:

«В зависимости от того, на какой срок наложен бан, совет может быть таким: после завершения процесса расследования FA ему нужно будет согласиться с наказанием. Тогда у него еще будет достаточно времени, чтобы играть после окончания дисквалификации».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.