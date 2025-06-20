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Англия
20 июня 2025, 12:16 |
1593
0

Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В

Дэн Чепмен считает, что Михаилу стоит согласиться с наказанием

20 июня 2025, 12:16 |
1593
0
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Дэн Чепмен дал совет украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, который недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге:

«В зависимости от того, на какой срок наложен бан, совет может быть таким: после завершения процесса расследования FA ему нужно будет согласиться с наказанием. Тогда у него еще будет достаточно времени, чтобы играть после окончания дисквалификации».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
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