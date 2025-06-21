«У него будет куча вариантов». В Англии рассказали о планах Зинченко
Чарльз Уоттс считает, что украинец может остаться еще на год в Арсенале
Журналист Goal.com Чарльз Уоттс прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко:
«Я не думаю, что его уход гарантирован. Его нужно убедить в необходимости этого шага, у него остался только год контракта. Если он продержится еще год, у него будет куча вариантов перейти в статусе свободного агента.
«Арсенал» готов отпустить Зинченко, они были готовы к его уходу в январе, но этого не произошло. Я легко могу представить будущее, в котором он останется этим летом и не будет особо заинтересован в отъезде.
Те клубы, которые идут за ним, должны убедить его перейти. «Милан» – действительно привлекательный вариант, это было бы отличное место, чтобы пойти и играть в футбол на последних этапах своей карьеры. Гранит Джака тоже может отправиться туда. Но он счастлив в Лондоне, получает там большие деньги. Сможет ли «Милан» приблизиться к этому и согласится ли Зинченко снизить зарплату настолько, чтобы этот переход состоялся – я не знаю.
Я, конечно, не стал бы сидеть здесь прямо сейчас и говорить, что он обязательно уйдет этим летом. Думаю, «Арсенал» был бы рад его уходу. Но все должны согласиться. Дело не только в том, что «Арсенал» хочет, чтобы он ушел, игрок тоже должен согласиться. Думаю, сейчас мы достаточно далеки от этого», – сказал Уоттс в интервью Sports Mole.
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