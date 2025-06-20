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  4. Трансфер Зинченко в Милан может сорваться. Появились два новых претендента
Англия
20 июня 2025, 00:21 |
394
0

Трансфер Зинченко в Милан может сорваться. Появились два новых претендента

Украинцем заинтересовал «Аякс» и «Вест Хэм»

20 июня 2025, 00:21 |
394
0
Трансфер Зинченко в Милан может сорваться. Появились два новых претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, украинцем активно интересуется «Милан», но трансфер сейчас маловероятен из-за финансовых аспектов. Миланцы не готовы и близко платить Зинченко ту зарплату, которую он получает в Лондоне.

Кроме этого, на украинца появились два новых претендента – его переход рассматривает титулованный нидерландский клуб «Аякс» и лондонский «Вест Хэм». За ситуацией внимательно следит и «Атлетико» Мадрид.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Дмитрий Олейник Источник: Pianeta Milan
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