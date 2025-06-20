Трансфер Зинченко в Милан может сорваться. Появились два новых претендента
Украинцем заинтересовал «Аякс» и «Вест Хэм»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации СМИ, украинцем активно интересуется «Милан», но трансфер сейчас маловероятен из-за финансовых аспектов. Миланцы не готовы и близко платить Зинченко ту зарплату, которую он получает в Лондоне.
Кроме этого, на украинца появились два новых претендента – его переход рассматривает титулованный нидерландский клуб «Аякс» и лондонский «Вест Хэм». За ситуацией внимательно следит и «Атлетико» Мадрид.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
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