Трансфер Зинченко в Милан может сорваться. Появились два новых претендента

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, украинцем активно интересуется «Милан», но трансфер сейчас маловероятен из-за финансовых аспектов. Миланцы не готовы и близко платить Зинченко ту зарплату, которую он получает в Лондоне.

Кроме этого, на украинца появились два новых претендента – его переход рассматривает титулованный нидерландский клуб «Аякс» и лондонский «Вест Хэм». За ситуацией внимательно следит и «Атлетико» Мадрид.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.