Источник: Арсенал заинтересован в услугах ключевого вингера Челси

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего английского вингера «Челси» Нони Мадуэке, сообщает The Telegraph.

Хотя официальных обращений или переговоров между клубами пока не было, «канониры» рассматривают варианты усиления атакующей линии, и Мадуэке — одна из возможных кандидатур. В «Челси» футболист не выставлен на трансфер, но клуб не считает его неприкасаемым, поэтому в случае привлекательного предложения готов рассмотреть возможность его трансфера.

Нони Мадуэке обладает универсальностью, так как может эффективно играть на обоих флангах атаки. Это может дать Микелю Артете возможность усилить глубину состава и лучше закрыть позицию рядом с ключевым игроком команды Букайо Сакам.

Кроме «Арсенала», за игроком следят также другие клубы Премьер-лиги, в частности «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сумма, которую хотят получить «синие» за вингера, оценивается примерно в 40 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Мадуэке провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с лондонским клубом действует до июня 2030 года с опцией продления еще на год.