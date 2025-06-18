ФОТО. Одноклубник Мудрика сразу после матча пошел в ночной клуб
Нони Мадуэке любит развлечения
Нони Мадуэке сразу окунулся в отдых в Атланте после матча «Челси» с LAFC на Клубном чемпионате мира.
Он вышел в стартовом составе, а команда выиграла 2:0.
После игры 23-летний футболист отдыхал на вечеринке, демонстрируя брюки с надписью «Who decides war?».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Клуб дал игрокам выходной во вторник.
На видео в соцсетях, которое впоследствии было удалено, 23-летний футболист позирует на вечеринке с инфлюенсеркой Скай.
Скай - инфлюенсер и модель с Ямайки, которая имеет более 100 тысяч подписчиков в Instagram.
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