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18 июня 2025, 03:36 |
129
0

ФОТО. Одноклубник Мудрика сразу после матча пошел в ночной клуб

Нони Мадуэке любит развлечения

18 июня 2025, 03:36 |
129
0
ФОТО. Одноклубник Мудрика сразу после матча пошел в ночной клуб
Instagram. Нони Мадуэке

Нони Мадуэке сразу окунулся в отдых в Атланте после матча «Челси» с LAFC на Клубном чемпионате мира.

Он вышел в стартовом составе, а команда выиграла 2:0.

После игры 23-летний футболист отдыхал на вечеринке, демонстрируя брюки с надписью «Who decides war?».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Клуб дал игрокам выходной во вторник.

На видео в соцсетях, которое впоследствии было удалено, 23-летний футболист позирует на вечеринке с инфлюенсеркой Скай.

Скай - инфлюенсер и модель с Ямайки, которая имеет более 100 тысяч подписчиков в Instagram.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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