Источник: клуб ЛНЗ собирался подписать украинца, поигравшего в Болгарии

Черкасский клуб ЛНЗ рассматривал 27-летнего украинского форварда Евгения Сердюка как первоочередной вариант на замену несостоявшемуся трансферу Александра Филиппова.

Сердюк недавно покинул болгарский ЦСКА 1948, за который выступал с 2022 года. Контракт нападающего истекает 30 июня, и он уже покинул клуб, став свободным агентом. В сезоне 2024/25 Сердюк забил 8 мячей в 23 матчах топ-дивизиона чемпионата Болгарии.

Ранее сообщалось, что зимой ЦСКА 1948 пытались заставить украинца сменить гражданство и принять болгарский паспорт. В тот период интерес к форварду приписывали «Карпатам», «Полесью» и другим украинским клубам.

Недавно стало известно, что трансфер нападающего Филиппова из Александрии в ЛНЗ не состоялся – форвард решил присоединиться к «Полесью». В то же время черкасский клуб собирается подписать лучшего бомбардира Первой лиги – Даниила Кравчука из «Эпицентра».