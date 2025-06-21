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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 02:32 | Обновлено 21 июня 2025, 02:42
43
0

Источник: клуб ЛНЗ собирался подписать украинца, поигравшего в Болгарии

Форвард Евгений Сердюк недавно покинул ЦСКА 1948 София

21 июня 2025, 02:32 | Обновлено 21 июня 2025, 02:42
43
0
Источник: клуб ЛНЗ собирался подписать украинца, поигравшего в Болгарии
ЦСКА 1948 София. Евгений Сердюк

Черкасский клуб ЛНЗ рассматривал 27-летнего украинского форварда Евгения Сердюка как первоочередной вариант на замену несостоявшемуся трансферу Александра Филиппова.

Сердюк недавно покинул болгарский ЦСКА 1948, за который выступал с 2022 года. Контракт нападающего истекает 30 июня, и он уже покинул клуб, став свободным агентом. В сезоне 2024/25 Сердюк забил 8 мячей в 23 матчах топ-дивизиона чемпионата Болгарии.

Ранее сообщалось, что зимой ЦСКА 1948 пытались заставить украинца сменить гражданство и принять болгарский паспорт. В тот период интерес к форварду приписывали «Карпатам», «Полесью» и другим украинским клубам.

Недавно стало известно, что трансфер нападающего Филиппова из Александрии в ЛНЗ не состоялся – форвард решил присоединиться к «Полесью». В то же время черкасский клуб собирается подписать лучшего бомбардира Первой лиги – Даниила Кравчука из «Эпицентра».

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Евгений Сердюк ЦСКА 1948 София Александр Филиппов ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Даниил Кравчук Эпицентр Каменец-Подольский
Николай Степанов Источник: Telegram
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