ОФИЦИАЛЬНО. Результативный украинец покинул клуб из Болгарии
У Евгения Сердюка истек контракт с софийским ЦСКА 1948
Софийский клуб ЦСКА 1948 объявил о завершении сотрудничества по итогам сезона с целой группой своих футболистов.
В их числе оказался 27-летний украинский центрфорвард Евгений Сердюк, контракт которого истекает 30 июня.
Сердюк выступал за «армейцев» с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 форвард отличился 8 забитыми мячами в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии.
Интересно, что в конце минувшего года сообщалось о готовящемся отъезде Сердюка из ЦСКА 1948, где украинца пытались вынудить сменить гражданство и получить паспорт Болгарии. Тогда же в СМИ писали, что интерес к нападающему в Украине проявляют «Карпаты», «Полесье» и еще два клуба.
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