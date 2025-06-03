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03 июня 2025, 16:54 |
1140
0

ОФИЦИАЛЬНО. Результативный украинец покинул клуб из Болгарии

У Евгения Сердюка истек контракт с софийским ЦСКА 1948

03 июня 2025, 16:54 |
1140
0
ОФИЦИАЛЬНО. Результативный украинец покинул клуб из Болгарии
instagram.com/jeka.serdiuk

Софийский клуб ЦСКА 1948 объявил о завершении сотрудничества по итогам сезона с целой группой своих футболистов.

В их числе оказался 27-летний украинский центрфорвард Евгений Сердюк, контракт которого истекает 30 июня.

Сердюк выступал за «армейцев» с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 форвард отличился 8 забитыми мячами в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии.

Интересно, что в конце минувшего года сообщалось о готовящемся отъезде Сердюка из ЦСКА 1948, где украинца пытались вынудить сменить гражданство и получить паспорт Болгарии. Тогда же в СМИ писали, что интерес к нападающему в Украине проявляют «Карпаты», «Полесье» и еще два клуба.

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Евгений Сердюк ЦСКА 1948 София свободный агент трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК ЦСКА 1948 София
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