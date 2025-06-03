ОФИЦИАЛЬНО. Результативный украинец покинул клуб из Болгарии

Софийский клуб ЦСКА 1948 объявил о завершении сотрудничества по итогам сезона с целой группой своих футболистов.

В их числе оказался 27-летний украинский центрфорвард Евгений Сердюк, контракт которого истекает 30 июня.

Сердюк выступал за «армейцев» с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 форвард отличился 8 забитыми мячами в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии.

Интересно, что в конце минувшего года сообщалось о готовящемся отъезде Сердюка из ЦСКА 1948, где украинца пытались вынудить сменить гражданство и получить паспорт Болгарии. Тогда же в СМИ писали, что интерес к нападающему в Украине проявляют «Карпаты», «Полесье» и еще два клуба.