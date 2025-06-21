Источник: Батагов из Трабзонспора заинтересовал три клуба из Европы

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов попал в сферу интересов сразу трёх европейских клубов – итальянского «Лацио», французского «Ланса» и английского «Брайтона», сообщает Gunebakis Trabzon Haber.

Турецкий клуб не планирует прощаться с 23-летним украинцем, однако может рассмотреть финансово выгодное предложение. По информации источника, трансфер Батагова возможен в случае предложения от 10 до 15 млн евро.

Арсений Батагов в сезоне 2024/25 провёл 23 матча за «Трабзонспор», в которых забил 2 гола (18 игр и 1 мяч в чемпионате Турции и 5 матчей и 1 гол в Кубке).

В случае продажи Батагова «Трабзонспор» рассматривает вариант подписания другого украинца – Тараса Михавко из киевского «Динамо». Турецкий клуб следит за 20-летним защитником, но официального предложения пока не сделано.