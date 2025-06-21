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Турция
21 июня 2025, 02:23 | Обновлено 21 июня 2025, 02:30
53
0

Источник: Батагов из Трабзонспора заинтересовал три клуба из Европы

Интерес проявляют итальянский Лацио, французский Ланс и английский Брайтон

21 июня 2025, 02:23 | Обновлено 21 июня 2025, 02:30
53
0
Источник: Батагов из Трабзонспора заинтересовал три клуба из Европы
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов попал в сферу интересов сразу трёх европейских клубов – итальянского «Лацио», французского «Ланса» и английского «Брайтона», сообщает Gunebakis Trabzon Haber.

Турецкий клуб не планирует прощаться с 23-летним украинцем, однако может рассмотреть финансово выгодное предложение. По информации источника, трансфер Батагова возможен в случае предложения от 10 до 15 млн евро.

Арсений Батагов в сезоне 2024/25 провёл 23 матча за «Трабзонспор», в которых забил 2 гола (18 игр и 1 мяч в чемпионате Турции и 5 матчей и 1 гол в Кубке).

В случае продажи Батагова «Трабзонспор» рассматривает вариант подписания другого украинца – Тараса Михавко из киевского «Динамо». Турецкий клуб следит за 20-летним защитником, но официального предложения пока не сделано.

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Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы Лацио Ланс Брайтон Тарас Михавко трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Степанов Источник: Günebakış Haber
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