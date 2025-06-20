Если уйдет украинец. Европейский клуб нацелился на Михавко

Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает издание Günebakış.

По информации источника, клуб Суперлиги рассмотрит вариант с подписанием 20-летнего футболиста, если клуб покинет Арсений Батагов, которого ранее связывали с клубами Серии А и Лиги 1.

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.