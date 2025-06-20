Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Если уйдет украинец. Европейский клуб нацелился на Михавко
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 12:29 | Обновлено 20 июня 2025, 12:51
950
0

Если уйдет украинец. Европейский клуб нацелился на Михавко

Тарас может заменить Арсения Батагова в «Трабзонспоре»

20 июня 2025, 12:29 | Обновлено 20 июня 2025, 12:51
950
0
Если уйдет украинец. Европейский клуб нацелился на Михавко
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает издание Günebakış.

По информации источника, клуб Суперлиги рассмотрит вариант с подписанием 20-летнего футболиста, если клуб покинет Арсений Батагов, которого ранее связывали с клубами Серии А и Лиги 1.

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.

По теме:
Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером
Барселона ведет переговоры по 19-летнему вингеру. Романо подтвердил
Тарас Михавко Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Футбол | 20 июня 2025, 13:14 0
Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор

Дмитрий Бабелюк считает, что судьба Михаила станет известна в течение полугода

Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Футбол | 20 июня 2025, 06:07 11
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ

Бразильцы победили на характере

Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20.06.2025, 08:16
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Футбол | 19.06.2025, 19:57
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
Другие виды | 19.06.2025, 15:20
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
19.06.2025, 08:33
Футбол
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 179
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 62
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
18.06.2025, 21:26
Футзал
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем