Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовые составы. Украинец – в заявке на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 00:43 | Обновлено 21 июня 2025, 00:55
101
0

Стартовые составы. Украинец – в заявке на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом

21 июня в 01:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 00:43 | Обновлено 21 июня 2025, 00:55
101
0
Стартовые составы. Украинец – в заявке на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

21 июня в 01:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Лос-Анджелес (США) и Эсперанс (Тунис) встретятся на арене Geodis Park в Нэшвилле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре английский Челси взял верх над Лос-Анджелесом (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).

Во 2-м туре Фламенго оказался сильнее Челси (3:1) и возглавил группу D с 6 очками, у Челси осталось 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.

Украинец Артем Смоляков вернулся в расположение Лос-Анджелеса после Евро-2025 U-21 и заявлен в резервном составе на игру.

Стартовые составы. Украинец попал в заявку на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом

По теме:
Лос-Анджелес – Эсперанс. Смоляков в резерве. Смотреть онлайн LIVE
Как сыграл Трубин? Известна оценка украинца в матче, где забили шесть голов
Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ
Лос-Анджелес (MLS) клубный чемпионат мира по футболу Артем Смоляков стартовые составы Эсперанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20 июня 2025, 08:16 1
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»

Владимир – о роли своего брата в его карьере

Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 21 июня 2025, 00:22 0
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 21 июня в 04:00 по Киеву

Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Бокс | 20.06.2025, 09:15
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
Футбол | 20.06.2025, 19:58
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
19.06.2025, 10:18 13
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем