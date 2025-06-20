Как сыграл Трубин? Известна оценка украинца в матче, где забили шесть голов

20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Бенфика» (Португалия) и новозеландский «Окленд Сити».

Лиссабонский коллектив уничтожил соперника со счетом 6:0, пять голов были забиты во втором тайме. Стоит отметить, что поединок был приостановлен из-за угрозы удара молнии и плохих погодных условий.

В стартовом составе «орлов» вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который провел на поле весь матч. Соперник фактически не тревожил вратаря «Бенфики» и нанес всего два точных удара.

Статистический портал Sofascore оценил игру Трубина в 7,4 балла. Лучшим футболистом этого противостояния стал аргентинец Анхель ди Мария, который оформил дубль (9,9).

ФОТО. Оценки игроков в матче КЧМ Бенфика – Окленд Сити: