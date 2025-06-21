Он очень упрямый. Известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Главным фаворитом на украинца долгое время считается «ПСЖ». Известный журналист портала Talksport Алекс Крук сообщил детали переговоров между «Борнмутом» и «ПСЖ», опровергнув, что парижане уже прислали второе предложение.

«Предложение ПСЖ по Забарному было отклонено «Борнмутом» неделю назад. Клубы еще могут договориться о трансфере, но до этого еще далеко. Основная причина в том, что «Борнмут» очень упрям в отношении цены», — сказал журналист.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.