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Англия
21 июня 2025, 20:46 | Обновлено 21 июня 2025, 21:12
1591
3

Он очень упрямый. Известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться

«Борнмут» не собирается снижать цену

21 июня 2025, 20:46 | Обновлено 21 июня 2025, 21:12
1591
3
Он очень упрямый. Известно, почему трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Главным фаворитом на украинца долгое время считается «ПСЖ». Известный журналист портала Talksport Алекс Крук сообщил детали переговоров между «Борнмутом» и «ПСЖ», опровергнув, что парижане уже прислали второе предложение.

«Предложение ПСЖ по Забарному было отклонено «Борнмутом» неделю назад. Клубы еще могут договориться о трансфере, но до этого еще далеко. Основная причина в том, что «Борнмут» очень упрям в отношении цены», — сказал журналист.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: talkSPORT
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Комментарии 3
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Boodya
Більш ніде такої кількості новин про цей "трансфер" я не читав.
З чого ви взяли, що після епопей з Луніним і Судаковим вам хтось буде вірити, як надійному ресурсу?
Я після минулорічної епопеї "Лунін/Судаков" перевіряю інформацію.
"Дякую" вам, що ви особисто для мене №1 спортивне джерело перетворили в бульвар👍👍👏👏
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0
Володимир Семигайло
Забарний міг би бути гарним хокеїстом,як футболіст він -гімно.
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-7
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