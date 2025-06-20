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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 22:38 | Обновлено 20 июня 2025, 22:53
679
0

Стали известны помощники Шищенко в Буковине

Команда проведет сбор в Закарпатье

20 июня 2025, 22:38 | Обновлено 20 июня 2025, 22:53
679
0
Стали известны помощники Шищенко в Буковине
ФК Буковина Черновцы. Сергей Шищенко

Новый главный тренер перволиговой Буковины Сергей Шищенко определился с помощниками. Это Николай Гибалюк, Артем Кичак, работавшие с ним в прошлом сезоне в «Оболони».

Из предыдущего тренерского штаба «Буковины» остался только Виталий Комарницкий, а Александр Коваль и Александр Купальный продолжат карьеру в других командах. Что касается Григория Чурилова, который исполнял обязанности главного тренера, то он вернулся на свою предыдущую должность – спортивного директора.

Как стало известно Sport.ua, первый этап подготовки футболисты «Буковины» проведут в Черновцах, который завершится 28 июня двусторонней игрой, а затем отправятся на сбор в Закарпатье, где запланировано 6-7 спаррингов.

По имеющейся информации, покинули ряды «Буковины» Роман Бодня, Максим Лопыренок, Иван Пономаренко, Игорь Солдат, Владислав Хамелюк и Михаил Рудавский.

В ближайшее время «Буковина» собирается подписать контракты с вратарем Германом Пеньковым из ЛНЗ и бывшими игроками «Оболони» Вадимом Витенчуком, Петром Стасюком, Виталием Грушей и Данилом Карасем.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко Николай Гибалюк Артем Кичак Виталий Комарницкий Александр Коваль Роман Бодня Максим Лопыренок Игорь Солдат Иван Пономаренко Владислав Хамелюк Михаил Рудавский Герман Пеньков Вадим Витенчук Петр Стасюк Виталий Груша Даниил Карась инсайд учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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