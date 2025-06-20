Стали известны помощники Шищенко в Буковине

Новый главный тренер перволиговой Буковины Сергей Шищенко определился с помощниками. Это Николай Гибалюк, Артем Кичак, работавшие с ним в прошлом сезоне в «Оболони».

Из предыдущего тренерского штаба «Буковины» остался только Виталий Комарницкий, а Александр Коваль и Александр Купальный продолжат карьеру в других командах. Что касается Григория Чурилова, который исполнял обязанности главного тренера, то он вернулся на свою предыдущую должность – спортивного директора.

Как стало известно Sport.ua, первый этап подготовки футболисты «Буковины» проведут в Черновцах, который завершится 28 июня двусторонней игрой, а затем отправятся на сбор в Закарпатье, где запланировано 6-7 спаррингов.

По имеющейся информации, покинули ряды «Буковины» Роман Бодня, Максим Лопыренок, Иван Пономаренко, Игорь Солдат, Владислав Хамелюк и Михаил Рудавский.

В ближайшее время «Буковина» собирается подписать контракты с вратарем Германом Пеньковым из ЛНЗ и бывшими игроками «Оболони» Вадимом Витенчуком, Петром Стасюком, Виталием Грушей и Данилом Карасем.