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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Буковине будет сложно. Новый формат и 4 клуба из УПЛ»
Украина. Первая лига
20 июня 2025, 20:55 | Обновлено 20 июня 2025, 21:03
168
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Буковине будет сложно. Новый формат и 4 клуба из УПЛ»

Новый тренер Буковины не ожидает легкого выхода в элитный дивизион

20 июня 2025, 20:55 | Обновлено 20 июня 2025, 21:03
168
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Буковине будет сложно. Новый формат и 4 клуба из УПЛ»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

Новый тренер Буковины Сергей Шищенко не ждет, что команда легко выйдет из Первой лиги в УПЛ, несмотря на высокие амбиции руководства клуба.

Шищенко отметил, что в Первую лигу вылетели сразу четыре клуба из УПЛ, а также отмечает новый формат чемпионата.

«Я согласен с тем, что чемпионат будет очень сложным. Но не только потому, что сразу четыре команды, которые в прошлом сезоне выступали в УПЛ, вылетели в Первую лигу, но еще и в связи с изменением формата соревнований. На мой взгляд, тот формат с разделением на группы был проще. Сначала ты играешь только с командами, представляющими одну группу, а потом все решается между определенными командами в весенней части сезона».

«Сейчас мы возвращаемся к классическому розыгрышу чемпионата по круговой системе в два круга. Будет серьезная конкуренция за самые высокие места. Нас ожидает очень непростой чемпионат», – сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Первая лига Украины Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Буковина
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