Сергей ШИЩЕНКО: «Буковине будет сложно. Новый формат и 4 клуба из УПЛ»

Новый тренер Буковины Сергей Шищенко не ждет, что команда легко выйдет из Первой лиги в УПЛ, несмотря на высокие амбиции руководства клуба.

Шищенко отметил, что в Первую лигу вылетели сразу четыре клуба из УПЛ, а также отмечает новый формат чемпионата.

«Я согласен с тем, что чемпионат будет очень сложным. Но не только потому, что сразу четыре команды, которые в прошлом сезоне выступали в УПЛ, вылетели в Первую лигу, но еще и в связи с изменением формата соревнований. На мой взгляд, тот формат с разделением на группы был проще. Сначала ты играешь только с командами, представляющими одну группу, а потом все решается между определенными командами в весенней части сезона».

«Сейчас мы возвращаемся к классическому розыгрышу чемпионата по круговой системе в два круга. Будет серьезная конкуренция за самые высокие места. Нас ожидает очень непростой чемпионат», – сказал Шищенко.