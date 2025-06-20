Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу

Английский «Манчестер Сити» определился с главным тренером, который заменит Пепа Гвардиолу в долгосрочной перспективе.

Руководство «горожан» понимает, что испанский специалист через год или два покинет чемпионат Англии, поэтому планирует найти потенциального кандидата, который станет новым наставником.

По информации источника, после Гвардиолы новым тренером станет Сеск Фабрегас, который сумел занять десятое место в чемпионате Италии во главе футбольного клуба «Комо».

«Фабрегас только что завершил свой первый полноценный сезон в качестве тренера и уже заслужил репутацию одного из самых ярких молодых тренеров в Европе.

Тактическая ясность, спокойствие и уверенность 38-летнего специалиста, а также глубокое понимание позиционного футбола произвели впечатление на руководство «Манчестер Сити», которое рассматривает Сеска как выдающегося кандидата в своем долгосрочном плане», – сообщил источник.