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  4. Ворскла осталась без нескольких игроков. Тренера еще нет
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 21:04 |
958
0

Ворскла осталась без нескольких игроков. Тренера еще нет

Полтавскую команду покинули арендованные футболисты

20 июня 2025, 21:04 |
958
0
Ворскла осталась без нескольких игроков. Тренера еще нет
ФК Ворскла Полтава

По информации Sport.ua, после завершения арендных сделок «Ворсклу» покинули игроки, арендованные у других клубов: защитники Виктор Корниенко («Шахтер») и Илья Крупский («Металлист 1925»), полузащитники Навин Малыш («Динамо») и Евгений Пасич («Металлист 1925»).

Кроме того, заканчиваются контракты у основного вратаря команды Павла Исенко, а также полузащитников Артема Кулаковского и Станислава Пруса. Между тем «Металлист 1925» завершает трансфер защитника полтавского клуба Евгения Павлюка (ранее в прессе фигурировала сумма около 600 тысяч долларов).

По итогам сезона 2024/2025 «Ворскла» вылетела из УПЛ, проиграв в серии пенальти после стыковых матчей с «Кудровкой». После этого полтавский клуб покинул главный тренер Юрий Максимов.

Кто станет его преемником уже в Первой лиге, пока неизвестно. Но, по предварительной информации, уже 23 июня футболисты «Ворсклы» соберутся в Полтаве после непродолжительного отпуска.

Ранее стало известно, что украинский тренер отказался возглавить «Ворсклу» после вылета в Первую лигу.

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Ворскла Полтава Евгений Пасич Навин Малыш Илья Крупский Виктор Корниенко Павел Исенко Евгений Павлюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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