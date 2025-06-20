Ворскла осталась без нескольких игроков. Тренера еще нет

По информации Sport.ua, после завершения арендных сделок «Ворсклу» покинули игроки, арендованные у других клубов: защитники Виктор Корниенко («Шахтер») и Илья Крупский («Металлист 1925»), полузащитники Навин Малыш («Динамо») и Евгений Пасич («Металлист 1925»).

Кроме того, заканчиваются контракты у основного вратаря команды Павла Исенко, а также полузащитников Артема Кулаковского и Станислава Пруса. Между тем «Металлист 1925» завершает трансфер защитника полтавского клуба Евгения Павлюка (ранее в прессе фигурировала сумма около 600 тысяч долларов).

По итогам сезона 2024/2025 «Ворскла» вылетела из УПЛ, проиграв в серии пенальти после стыковых матчей с «Кудровкой». После этого полтавский клуб покинул главный тренер Юрий Максимов.

Кто станет его преемником уже в Первой лиге, пока неизвестно. Но, по предварительной информации, уже 23 июня футболисты «Ворсклы» соберутся в Полтаве после непродолжительного отпуска.

Ранее стало известно, что украинский тренер отказался возглавить «Ворсклу» после вылета в Первую лигу.