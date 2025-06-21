Украина. Премьер лига21 июня 2025, 21:46 |
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На него претендовало Динамо. Перспективный игрок отказался ехать в Киев
Име Окон определился с будущим
21 июня 2025, 21:46 |
1741
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21-летний южноафриканский центральный защитник Име Окон определился с будущим.
У Окона закончился контракт с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед». Одним из главных фаворитов на игрока считалось «Динамо», однако он выбрал другой путь.
Центрбек продолжит карьеру в одном из самых титулованных футбольных клубов ЮАР «Кайзер Чифс». Соглашение с игроком уже достигнуто.
Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте.
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