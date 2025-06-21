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  4. На него претендовало Динамо. Перспективный игрок отказался ехать в Киев
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 21:46 |
1741
1

На него претендовало Динамо. Перспективный игрок отказался ехать в Киев

Име Окон определился с будущим

21 июня 2025, 21:46 |
1741
1
На него претендовало Динамо. Перспективный игрок отказался ехать в Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Име Окон

21-летний южноафриканский центральный защитник Име Окон определился с будущим.

У Окона закончился контракт с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед». Одним из главных фаворитов на игрока считалось «Динамо», однако он выбрал другой путь.

Центрбек продолжит карьеру в одном из самых титулованных футбольных клубов ЮАР «Кайзер Чифс». Соглашение с игроком уже достигнуто.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте.

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Динамо Киев трансферы свободный агент трансферы УПЛ чемпионат ЮАР по футболу Име Окон Суперспорт Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: KickOff
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Перець
Динамо навпаки раді ,що цей баласт не у них
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