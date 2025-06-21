На него претендовало Динамо. Перспективный игрок отказался ехать в Киев

21-летний южноафриканский центральный защитник Име Окон определился с будущим.

У Окона закончился контракт с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед». Одним из главных фаворитов на игрока считалось «Динамо», однако он выбрал другой путь.

Центрбек продолжит карьеру в одном из самых титулованных футбольных клубов ЮАР «Кайзер Чифс». Соглашение с игроком уже достигнуто.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте.