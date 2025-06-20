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Клубный чемпионат мира
Фламенго
20.06.2025 21:00 – 3 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 21:00 |
257
2

Фламенго – Челси. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура клубного чемпионата мира

20 июня 2025, 21:00 |
257
2
Фламенго – Челси. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.

Ранее в первом туре Челси обыграл Лос-Анджелес из США (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).

Фламенго – Челси. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фламенго – Челси
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Wlad West
Эх, без Мишаньки Челси не Челси
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