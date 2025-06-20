Фламенго – Челси. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура клубного чемпионата мира
20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.
Ранее в первом туре Челси обыграл Лос-Анджелес из США (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).
Фламенго – Челси. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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