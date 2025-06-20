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  4. Четвертьфинал Берлина: Рыбакина не реализовала 4 матчбола против Соболенко
WTA
20 июня 2025, 20:51 | Обновлено 20 июня 2025, 20:55
288
1

Четвертьфинал Берлина: Рыбакина не реализовала 4 матчбола против Соболенко

Елена потерпела поражение от Арины в третьем раунде травяного пятисотника в Германии

20 июня 2025, 20:51 | Обновлено 20 июня 2025, 20:55
288
1
Четвертьфинал Берлина: Рыбакина не реализовала 4 матчбола против Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

20 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) проходят матчи 1/4 финала.

В 17:10 свой поединок начали Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) и Арина Соболенко (WTA 1). Встреча завершилась поражением казахстанской теннисистки в трех сетах за 2 часа и 45 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6)

В третьей партии Рыбакина отыграла подачу на матч в 10-м гейме, игра перешла на тай-брейк, где Елена повела 6:2. Рыбакина не реализовала четыре матчбола подряд, отдав шесть очков и поединок.

В полуфинале против Соболенко сыграет Ван Синьюй, которая прошла Паулу Бадосу. Надеемся, китаянка сумеет навязать борьбу и, в идеальном варианте, победить так званную «нейтралку».

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Арина Соболенко Елена Рыбакина WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Друг ФальКА
Отак прикро... Були за крок від красивої історії, де казахи вибили обох перших ракеток...
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