Четвертьфинал Берлина: Рыбакина не реализовала 4 матчбола против Соболенко
Елена потерпела поражение от Арины в третьем раунде травяного пятисотника в Германии
20 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) проходят матчи 1/4 финала.
В 17:10 свой поединок начали Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) и Арина Соболенко (WTA 1). Встреча завершилась поражением казахстанской теннисистки в трех сетах за 2 часа и 45 минут.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6)
В третьей партии Рыбакина отыграла подачу на матч в 10-м гейме, игра перешла на тай-брейк, где Елена повела 6:2. Рыбакина не реализовала четыре матчбола подряд, отдав шесть очков и поединок.
В полуфинале против Соболенко сыграет Ван Синьюй, которая прошла Паулу Бадосу. Надеемся, китаянка сумеет навязать борьбу и, в идеальном варианте, победить так званную «нейтралку».
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