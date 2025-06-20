Как играли между собой бразильские и европейские команды на КЧМ?

В матче второго тура Клубного чемпионата мира бразильский «Фламенго» встретится с лондонским «Челси».

В 28-й раз бразильская команда сыграет против европейской на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке.

13 раз побеждали клубы из Бразилии, 10 раз – из Европы.

1962: «Сантос» – «Бенфика» 3:2

1962: «Бенфика» – «Сантос» 2:5

1963: «Милан» – «Сантос» 4:2

1963: «Сантос» – «Милан» 4:2

1963: «Сантос» – «Милан» 1:0

1976: «Бавария» – «Крузейро» 2:0

1976: «Крузейро» – «Бавария» 0:0

1981: «Фламенго» – «Ливерпуль» 3:0

1983: «Гремио» – «Гамбург» 2:1

1992: «Сан-Паулу» – «Барселона» 2:1

1993: «Сан-Паулу» – «Милан» 3:2

1995: «Аякс» – «Гремио» 0:0 (4:3 – по пенальти)

1997: «Боруссия» Дортмунд – «Крузейро» 2:0

1998: «Реал» – «Васко да Гама» 2:1

1999: «Манчестер Юнайтед» – «Палмейрас» 1:0

2000: «Васко да Гама» – «Манчестер Юнайтед» 3:1

2005: «Сан-Паулу» – «Ливерпуль» 1:0

2006: «Интернасьонал» – «Барселона» 1:0

2011: «Барселона» – «Сантос» 4:0

2012: «Коринтианс» – «Челси» 1:0

2017: «Реал» – «Гремио» 1:0

2019: «Ливерпуль» – «Фламенго» 1:0

2021: «Челси» – «Палмейрас» 2:1

2023: «Манчестер Сити» – «Флуминенсе» 4:0

2025: «Палмейрас» – «Порту» 0:0

2025: «Флуминенсе» – «Боруссия» Дортмунд 0:0

2025: «Ботафого» – «ПСЖ» 1:0

2025: «Фламенго» – «Челси»

Бразильские клубы по количеству побед над европейскими командами на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке: