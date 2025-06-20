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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 19:37 | Обновлено 20 июня 2025, 20:18
261
0

Как играли между собой бразильские и европейские команды на КЧМ?

Сегодня состоится матч между бразильским Фламенго и английским Челси

20 июня 2025, 19:37 | Обновлено 20 июня 2025, 20:18
261
0
Как играли между собой бразильские и европейские команды на КЧМ?
uefa.com

В матче второго тура Клубного чемпионата мира бразильский «Фламенго» встретится с лондонским «Челси».

В 28-й раз бразильская команда сыграет против европейской на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке.

13 раз побеждали клубы из Бразилии, 10 раз – из Европы.

  • 1962: «Сантос» – «Бенфика» 3:2
  • 1962: «Бенфика» – «Сантос» 2:5
  • 1963: «Милан» – «Сантос» 4:2
  • 1963: «Сантос» – «Милан» 4:2
  • 1963: «Сантос» – «Милан» 1:0
  • 1976: «Бавария» – «Крузейро» 2:0
  • 1976: «Крузейро» – «Бавария» 0:0
  • 1981: «Фламенго» – «Ливерпуль» 3:0
  • 1983: «Гремио» – «Гамбург» 2:1
  • 1992: «Сан-Паулу» – «Барселона» 2:1
  • 1993: «Сан-Паулу» – «Милан» 3:2
  • 1995: «Аякс» – «Гремио» 0:0 (4:3 – по пенальти)
  • 1997: «Боруссия» Дортмунд – «Крузейро» 2:0
  • 1998: «Реал» – «Васко да Гама» 2:1
  • 1999: «Манчестер Юнайтед» – «Палмейрас» 1:0
  • 2000: «Васко да Гама» – «Манчестер Юнайтед» 3:1
  • 2005: «Сан-Паулу» – «Ливерпуль» 1:0
  • 2006: «Интернасьонал» – «Барселона» 1:0
  • 2011: «Барселона» – «Сантос» 4:0
  • 2012: «Коринтианс» – «Челси» 1:0
  • 2017: «Реал» – «Гремио» 1:0
  • 2019: «Ливерпуль» – «Фламенго» 1:0
  • 2021: «Челси» – «Палмейрас» 2:1
  • 2023: «Манчестер Сити» – «Флуминенсе» 4:0
  • 2025: «Палмейрас» – «Порту» 0:0
  • 2025: «Флуминенсе» – «Боруссия» Дортмунд 0:0
  • 2025: «Ботафого» – «ПСЖ» 1:0
  • 2025: «Фламенго» – «Челси»

Бразильские клубы по количеству побед над европейскими командами на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке:

  • 4 – «Сантос»
  • 3 – «Сан-Паулу»
  • 1 – «Фламенго», «Гремио», «Васко да Гама», «Интернасьонал», «Коринтианс», «Ботафого»
  • 0 – «Крузейро», «Флуминенсе», «Палмейрас»
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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