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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 18:01 | Обновлено 20 июня 2025, 18:17
660
5

Сыграет ли Трубин? Бенфика и Окленд определились со стартовыми составами

Поединок второго тура Клубного чемпионата мира состоится 20 июня в 19:00

20 июня 2025, 18:01 | Обновлено 20 июня 2025, 18:17
660
5
Сыграет ли Трубин? Бенфика и Окленд определились со стартовыми составами
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубін

20 июня состоится матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором сыграют португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Голкипер «орлов» Анатолий Трубин сыграет с первых минут.

В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).

Стартовый состав на матч Бенфика Окленд Сити:

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клубный чемпионат мира по футболу Бенфика Окленд Сити Анатолий Трубин стартовые составы Бруну Лаже
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Перший Серед Рівних
З таким воротарем, як кажуть, головне в ствір воріт попасти.
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antt
Тут питання чи буде хоч 5:0
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