Соперница Ястремской в полуфинале: вторая сеяная вылетела из Ноттингема

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) узнала соперницу в полуфинале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В полуфинале Даяна поборется против 31-й ракетки мира Магды Линетт из Польша, которая в третьем раунде прошла вторую сеяную Клару Таусон (Дания, WTA 23) за 1 час и 40 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/4 финала

Магда Линетт (Польша) [6] – Клара Таусон (Даня) [2] – 6:2, 7:5

Во второй партии Таусон побеждала 5:2, но отдала пять геймов подряд и потерпела поражение.

Линетт во второй раз сыграла против Клары и впервые добыла победу. В конце мая датчанка победила польку на старте Ролан Гаррос.

Магда, помимо Таусон, в Ноттингеме одолела Александру Эалу и Сюй Минге.

Ранее Ястремская пять раз встречалась с Линетт. Счет 4:1 в пользу украинки. Даяна в третьем круге Ноттингема выиграла у Лейлы Фернандес.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine