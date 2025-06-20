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WTA
20 июня 2025, 16:57 | Обновлено 20 июня 2025, 17:04
1052
0

Соперница Ястремской в полуфинале: вторая сеяная вылетела из Ноттингема

Магда Линетт переиграла Клару Таусон в двух сетах в третьем раунде травяного турнира

20 июня 2025, 16:57 | Обновлено 20 июня 2025, 17:04
1052
0
Соперница Ястремской в полуфинале: вторая сеяная вылетела из Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) узнала соперницу в полуфинале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В полуфинале Даяна поборется против 31-й ракетки мира Магды Линетт из Польша, которая в третьем раунде прошла вторую сеяную Клару Таусон (Дания, WTA 23) за 1 час и 40 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/4 финала

Магда Линетт (Польша) [6] – Клара Таусон (Даня) [2] – 6:2, 7:5

Во второй партии Таусон побеждала 5:2, но отдала пять геймов подряд и потерпела поражение.

Линетт во второй раз сыграла против Клары и впервые добыла победу. В конце мая датчанка победила польку на старте Ролан Гаррос.

Магда, помимо Таусон, в Ноттингеме одолела Александру Эалу и Сюй Минге.

Ранее Ястремская пять раз встречалась с Линетт. Счет 4:1 в пользу украинки. Даяна в третьем круге Ноттингема выиграла у Лейлы Фернандес.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Магда Линетт Клара Таусон WTA Ноттингем Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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