Десятая ракетка снялась: сенсационная китаянка вышла в полуфинал Берлина

Десятая ракетка мира Паула Бадоса (Испания) не сумела доиграть матч 1/4 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Испанка вышла на корт против представительницы Китая Ван Синьюй (WTA 49). Бадоса проиграла первый сет со счетом 1:6, уступала 0:40 на приеме первого гейма второй партии, и отказалась продолжать борьбу. Поединок завершился 28 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала

Паула Бадоса (Испания) [8] – Ван Синьюй (Китай) – 1:6, 0:0, RET., Бадоса

Испанка взяла медицинский тайм-аут после первого сета. Скорее всего, Паулу снова тревожила спина.

Ван Синьюй в полуфинале Берлина поборется либо против Аманды Анисимовой (США, WTA 13), либо против Людмилы Самсоновой (WTA 20).

Китаянка в Германии стартовала с квалификации и уже выиграла пять матчей. На ее счету победы над Талией Гибсон, Онс Жабер, Дарьей Касаткиной, Коко Гауфф и теперь на Бадосой.

Ван Синьюй вышла в седьмой полуфинал в карьере и поборется за первый финал. Также для 23-летней китаянки это будет первый полуфинал на травяном покрытии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine