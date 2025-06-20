Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 16:49 |
463
0

ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска

Футболисты «Металлиста 1925» прошли медосмотр

20 июня 2025, 16:49 |
463
0
ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» готовится к началу учебно-тренировочных сборов. Игроки первой команды собрались в Киеве.

Отпуск футболистов «Металлиста 1925» подошел к концу. Команда начнет учебно-тренировочный процесс 21 июня.

Перед началом сборов игроки прошли медицинский осмотр в одной из киевских консультативно-диагностических клиник. Это обязательный процесс перед нагрузками на тренировках.

«Металлист 1925» сезон 2025/26 проведет в УПЛ. Команда добыла это право, обыграв в стыковых матчах киевский «Левый Берег».

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» может сразу продать Калюжного.

По теме:
Финиш в топе и новички. У клуба Первой лиги большие амбиции на сезон
Источник: один из клубов УПЛ могут не допустить нового сезона
ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига медосмотр
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20 июня 2025, 08:16 0
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»

Владимир – о роли своего брата в его карьере

Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Бокс | 20 июня 2025, 04:41 0
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»

Джонни Нельсон – о бое на Уэмбли

Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Теннис | 20.06.2025, 14:57
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 18:02
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 20.06.2025, 17:29
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
18.06.2025, 21:26
Футзал
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 2
Футбол
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
19.06.2025, 10:40 2
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем