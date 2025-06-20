ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска
Футболисты «Металлиста 1925» прошли медосмотр
«Металлист 1925» готовится к началу учебно-тренировочных сборов. Игроки первой команды собрались в Киеве.
Отпуск футболистов «Металлиста 1925» подошел к концу. Команда начнет учебно-тренировочный процесс 21 июня.
Перед началом сборов игроки прошли медицинский осмотр в одной из киевских консультативно-диагностических клиник. Это обязательный процесс перед нагрузками на тренировках.
«Металлист 1925» сезон 2025/26 проведет в УПЛ. Команда добыла это право, обыграв в стыковых матчах киевский «Левый Берег».
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» может сразу продать Калюжного.
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