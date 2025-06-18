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  4. Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 16:01 |
2603
1

Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа

На полузащитника сборной Украины претендует «Видзев» Лодзь

18 июня 2025, 16:01 |
2603
1
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
УАФ. Иван Калюжный

Польский «Видзев» Лодзь интересуется украинским полузащитником «Александрии» Иваном Калюжным, сообщает журналист Петр Слонка со ссылкой на Себи Шиманского.

Интересно, что вскоре Иван Калюжный будет официально объявлен новым футболистом харьковского «Металлиста 1925» – соглашение между клубом и игроком давно достигнуто и согласовано.

По информации источников, «Видзев» готов предложить «Металлисту 1925» 1 миллион евро за подписание 27-летнего хавбека.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с «Александрией» действует до конца июня 2025 года.

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Видзев Лодзь Металлист 1925 Иван Калюжный Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент чемпионат Польши по футболу Петр Слонка
Дмитрий Вус Источник: Петр Слонка
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Комментарии 1
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Mark4854590
Мабуть не для цього його купляли, щоб зразу продати. Ще зрозуміло, якби в УПЛ не вийшли. А так..
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