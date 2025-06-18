Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа

Польский «Видзев» Лодзь интересуется украинским полузащитником «Александрии» Иваном Калюжным, сообщает журналист Петр Слонка со ссылкой на Себи Шиманского.

Интересно, что вскоре Иван Калюжный будет официально объявлен новым футболистом харьковского «Металлиста 1925» – соглашение между клубом и игроком давно достигнуто и согласовано.

По информации источников, «Видзев» готов предложить «Металлисту 1925» 1 миллион евро за подписание 27-летнего хавбека.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с «Александрией» действует до конца июня 2025 года.