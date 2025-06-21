Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Испания
21 июня 2025, 03:48 |
404
0

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение

Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу

21 июня 2025, 03:48 |
404
0
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, агент украинского вратаря Жорже Мендеш сообщил президенту «Реала», что на украинского вратаря есть спрос на рынке. Агент сообщил президенту, что за Андрея готовы заплатить 12-15 миллионов евро.

Перес не горит желанием отпускать украинца, но если тот захочет уйти, то «Реалу» должны заплатить минимум 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».

По теме:
«Какая же это гордость». Хейсен прокомментировал дебютный матч за Реал
Клуб Ла Лиги работает над переходом игрока Наполи, который вырос в Реале
Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес Жорже Мендеш
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Футбол | 20 июня 2025, 06:07 16
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ

Бразильцы победили на характере

В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола
Футбол | 21 июня 2025, 04:06 0
В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола
В Динамо назвали должность Ярмоленко в команде после ухода из футбола

Андрей готовится стать спортивным директором клуба

В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
Бокс | 20.06.2025, 05:05
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Футбол | 20.06.2025, 07:37
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Футбол | 20.06.2025, 23:01
Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 2
Теннис
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 3
Футбол
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем