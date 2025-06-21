Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, агент украинского вратаря Жорже Мендеш сообщил президенту «Реала», что на украинского вратаря есть спрос на рынке. Агент сообщил президенту, что за Андрея готовы заплатить 12-15 миллионов евро.

Перес не горит желанием отпускать украинца, но если тот захочет уйти, то «Реалу» должны заплатить минимум 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».