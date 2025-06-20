Чемпионка Уимблдона-2023 впервые за год вышла в полуфинал
Маркета Вондроушова переиграла Онс Жабер в третьем раунде травяного пятисотника в Берлине
Чемпионка Уимблдона-2023 и бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 164) пробилась в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В третьем раунде чешка в двух сетах переиграла Онс Жабер (Тунис, WTA 61) за 1 час и 15 минут.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финалаа
Онс Жабер (Тунис) [LL] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 1:6
Это была девятая встреча соперниц. Маркета добыла пятую победу в очных противостояниях и вторую на траве. В 2023 в финале Уимблдона Вондроушова переиграла как раз Жабер.
Для Маркеты это будет первый полуфинал на уровне Тура с апреля 2024 года. Тогда в Штутгарте она уступила Марте Костюк. Всего для чешки это будет 14-й полуфинал в карьере и второй на травяном покрытии.
Следующая оппонентка Маркеты определится в поединке Арина Соболенко – Елена Рыбакина.
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