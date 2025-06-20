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Украина. Первая лига
20 июня 2025, 13:58 | Обновлено 20 июня 2025, 14:04
414
0

Бывший тренер ЮКСА рассказал, почему президент уволил его из клуба

Дмитрий Чирикал признался, что функционер не видел развития

20 июня 2025, 13:58 | Обновлено 20 июня 2025, 14:04
414
0
Бывший тренер ЮКСА рассказал, почему президент уволил его из клуба
Дмитрий Чирикал

Украинский специалист Дмитрий Чирикал впервые прокомментировал ситуацию со своим увольнением с поста тренера клуба ЮКСА. Президент уволил специалиста из-за вмешательства агента во внутренние дела команды.

– В апреле после победы ЮКСА над «Металлистом» (2:0) с вами несколько неожиданно завершили сотрудничество. Какие на самом деле причины того, что вас покинули пост главного тренера команды с Киевщины?

– Президент ЮКСА Сергей Лесник не видел развития клуба со мной, вот и все. Пожали друг другу руки и разошлись своими путями.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка ЮКСА Тарасовка Дмитрий Чирикал
Андрей Витренко Источник: Украинский футбол
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