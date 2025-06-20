Бывший тренер ЮКСА рассказал, почему президент уволил его из клуба

Украинский специалист Дмитрий Чирикал впервые прокомментировал ситуацию со своим увольнением с поста тренера клуба ЮКСА. Президент уволил специалиста из-за вмешательства агента во внутренние дела команды.

– В апреле после победы ЮКСА над «Металлистом» (2:0) с вами несколько неожиданно завершили сотрудничество. Какие на самом деле причины того, что вас покинули пост главного тренера команды с Киевщины?

– Президент ЮКСА Сергей Лесник не видел развития клуба со мной, вот и все. Пожали друг другу руки и разошлись своими путями.