Бывший тренер ЮКСА рассказал, почему президент уволил его из клуба
Дмитрий Чирикал признался, что функционер не видел развития
Украинский специалист Дмитрий Чирикал впервые прокомментировал ситуацию со своим увольнением с поста тренера клуба ЮКСА. Президент уволил специалиста из-за вмешательства агента во внутренние дела команды.
– В апреле после победы ЮКСА над «Металлистом» (2:0) с вами несколько неожиданно завершили сотрудничество. Какие на самом деле причины того, что вас покинули пост главного тренера команды с Киевщины?
– Президент ЮКСА Сергей Лесник не видел развития клуба со мной, вот и все. Пожали друг другу руки и разошлись своими путями.
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