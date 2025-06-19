Легендарный экс-игрок Динамо пережил инсульт. Он выигрывал еврокубки

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Стефан Решко рассказал, что пережил инсульт:

«Последний матч сборной Украины U-21? Я не могу прокомментировать матч молодежного Евро, не смотрел. Недавно пережил инсульт, тяжелая болезнь, извините».

78-летний Стефан Решко во время карьеры игрока в составе киевского «Динамо» 4 раза становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР и по разу брал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Также в 1976 году в составе сборной СССР Стефан занял третье место на футбольном турнире Олимпиады.