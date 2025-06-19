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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 21:02 | Обновлено 19 июня 2025, 21:28
2366
1

Легендарный экс-игрок Динамо пережил инсульт. Он выигрывал еврокубки

Стефан Решко из-за этого пропустил матч молодежной сборной Украины

19 июня 2025, 21:02 | Обновлено 19 июня 2025, 21:28
2366
1
Легендарный экс-игрок Динамо пережил инсульт. Он выигрывал еврокубки
ФК Динамо Киев. Стефан Решко

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Стефан Решко рассказал, что пережил инсульт:

«Последний матч сборной Украины U-21? Я не могу прокомментировать матч молодежного Евро, не смотрел. Недавно пережил инсульт, тяжелая болезнь, извините».

78-летний Стефан Решко во время карьеры игрока в составе киевского «Динамо» 4 раза становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР и по разу брал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Также в 1976 году в составе сборной СССР Стефан занял третье место на футбольном турнире Олимпиады.

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Стефан Решко Динамо Киев инсульт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 1
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u6464u
Здоров'я Легенді, це дійсно легендарний Стефан Решко, не ті розмальовані що зараз спорт.юа  називає , незрозуміло з якого переляку вони стали легендами і чим вони це заслужили .
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