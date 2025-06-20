Энцо МАРЕСКА: «Из-за погоды нелегко, но она одинакова для всех команд»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против бразильского «Фламенго»:

«На данный момент травм нет, но поскольку это короткий турнир и мы играем каждые 3 дня, нам нужно ротировать игроков. Я не говорю, что мы будем ротировать 10 или 11 игроков в каждой игре, но нам точно нужно будет ротировать 3, 4 или 5 игроков в каждой игре. Это потому, что мы не можем играть каждые 3 дня с одними и теми же игроками. Тех, кого мы попробовали немного ротировать в первой игре, мы ротируем с первого дня: Ромео Лавиа и Рис Джеймс. Мы также дали немного отдохнуть Кайседо, который играл весь сезон, выпустив на поле Дарио Эссуго.

Мы будем стараться продолжать в том же духе. Игры и тренировки – для людей невозможно быть в форме и на 100% в течение 11 месяцев. Поэтому даже сегодня утром мы провели тренировку, и после разминки основное внимание было уделено тактическим аспектам.

Пребывание в США? Это нелегко из-за температуры, и это одна из причин, почему мы стараемся ротировать игроков. Но это одинаково и для нас, и для других команд.

К сожалению для нас, бразильские команды, пожалуй, больше привыкли играть при такой температуре, но это не имеет значения. Мы будем стараться сделать все возможное и выиграть матч.

«Фламенго»? Это очень хорошая команда, они играют в красивый футбол, приятно за ними наблюдать. У них много хороших игроков, тренер — бывший игрок «Челси», который много лет играл в Европе, поэтому я его знаю. Причина, по которой они не проигрывают в Бразилии уже много матчей и показывают очень хорошие результаты, заключается в том, что, глядя на них, видишь, что это очень хорошая команда с хорошей организацией. Как и любая бразильская команда, у них много качественных и техничных игроков, и нам придется постараться показать все, на что мы способны, чтобы выиграть матч».

Матч «Фламенго» — «Челси» состоится 20 июня в 21:00 по киевскому времени.