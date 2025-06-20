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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 13:19 |
68
0

«Мы действительно облажались». Реакция болельщиков на поражение ПСЖ

Победитель Лиги чемпионов проиграл бразильскому «Ботафого»

20 июня 2025, 13:19 |
68
0
«Мы действительно облажались». Реакция болельщиков на поражение ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 20 июня, на клубном чемпионате мира состоялся матч «ПСЖ» – «Ботафого». Поединок завершился победой бразильского клуба со счетом 1:0.

«ПСЖ» владели инициативой, но пропустили первыми. На 36-й минуте Игор Жезус вывел «Ботафого» вперед.

Французский клуб всеми силами старался отыграться. Однако «Ботафого» надежно действовал при обороне своих ворот и удержал победный счет.

Болельщики «ПСЖ» разочарованы результатом матча. После победы 5:0 над «Интером» в финале Лиги чемпионов они считали свою команду фаворитом клубного чемпионата мира.

𝐸𝑀 #𝟗: Пффф... это было дерьмово, но что поделаешь, это была 60-я игра в сезоне, надо быть реалистами. Должны выиграть у «Сиэтла».

Tʜᴏʀғᴀʟʟ: Наши игроки полностью истощены; их сезон уже в конце. Но, дружище, мы чемпионы Европы!

Izarra: И они гордятся тем, что защищались с 9 игроками в штрафной площадке весь матч, надеюсь, мы снова встретимся с ними в финале.

Nass Hünter (Dembélé Ballon d'or!!): Я чувствовал себя так, будто играл против Реймса... это было ужасно... Я искренне надеюсь, что мы снова встретимся с Ботафого. Усман хочет сказать вам 2 слова...

Stouf: Я чувствовал, что эта игра будет занудной, учитывая команду, с которой мы сталкивались, и контекст. Мы действительно облажались, как и ожидалось. Нам придется сыграть более серьезную игру против Сиэтла.

InvictusNukem: Неважно, это просто поражение, мы не можем всегда побеждать, давай, Париж! С другой стороны, я уже вижу, как СМИ ставят под сомнение весь сезон только из-за этого...

Utilisateur Efficace: Браво, парижане... из-за вас южноамериканцы считают, что Кубок Либертадорес превосходит Лигу чемпионов. Вы действительно худший победитель в истории Лиги чемпионов 🤡

JL7 Gaming: Досадное поражение, но мы поднимемся и пойдем вперед, вперед, Париж!

Caio Lincoln: Но европейский футбол лучше южноамериканского.

El Parisiani93SG: Кого это волнует! Мы самые лучшие, и мы поднимем этот Кубок. Это лишь маленькая оплошность, которую скоро забудут. Вперед, Париж!

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реакция болельщиков клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Ботафого Игор Жезус
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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