«По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси
Аргентинский коуч оценил вклад Лионеля в игру «Интер Майами»
Аргентинский тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о игре Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Порту»:
«Это игрок, который показывает нам, как нужно бороться. Он по-прежнему голоден и хочет продолжать соревноваться.
Даже в последние минуты, уставший, с ударом, он пытался помогать команде любым способом, каким мог – в атаке и в защите – чтобы достичь результата. Он тянет команду вперед.
Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество. Но прежде всего он помогает нам своим заразительным настроением, своим духом победителя»
Ранее сообщалось о том, что Месси забил 68 голов со штрафных.
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