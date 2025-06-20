«По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси

Аргентинский тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о игре Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Порту»:

«Это игрок, который показывает нам, как нужно бороться. Он по-прежнему голоден и хочет продолжать соревноваться.

Даже в последние минуты, уставший, с ударом, он пытался помогать команде любым способом, каким мог – в атаке и в защите – чтобы достичь результата. Он тянет команду вперед.

Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество. Но прежде всего он помогает нам своим заразительным настроением, своим духом победителя»

Ранее сообщалось о том, что Месси забил 68 голов со штрафных.