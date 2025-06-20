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  4. «По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:53 |
83
0

«По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси

Аргентинский коуч оценил вклад Лионеля в игру «Интер Майами»

20 июня 2025, 12:53 |
83
0
«По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Аргентинский тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о игре Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Порту»:

«Это игрок, который показывает нам, как нужно бороться. Он по-прежнему голоден и хочет продолжать соревноваться.

Даже в последние минуты, уставший, с ударом, он пытался помогать команде любым способом, каким мог – в атаке и в защите – чтобы достичь результата. Он тянет команду вперед.

Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество. Но прежде всего он помогает нам своим заразительным настроением, своим духом победителя»

Ранее сообщалось о том, что Месси забил 68 голов со штрафных.

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Хавьер Маскерано Лионель Месси Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу Порту
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
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