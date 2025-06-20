Месси забил 68 голов со штрафных. От аргентинца пострадало даже Динамо

В матче против Порту Лионель Месси забил свой 68-й гол прямым ударом со штрафного.

Аргентинский форвард забил 50 подобных голов за Барселону, 11 – за сборную Аргентины, 5 – за Интер Майами и 2 – за ПСЖ.

Список всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:

6 – Эспаньол, Атлетик

5 – Севилья

3 – Атлетико, Сельта

2 – Альмерия, Депортиво, Реал, Гранада, Бетис, Панама, Вильярреал, Алавес, Эквадор

1 – Динамо Киев, Мальорка, Парагвай, Уругвай, Аякс, Нигерия, США, Колумбия, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Жирона, Лас-Пальмас, Леганес, ПСВ, Ливерпуль, Вальядолид, Осасуна, Валенсия, Чили, Ямайка, Ницца, Ницца, Филадельфия, Порту

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обновил свои очередные достижения