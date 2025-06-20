Месси забил 68 голов со штрафных. От аргентинца пострадало даже Динамо
Эспаньол и Атлетик были величайшими жертвами ударов аргентинца
В матче против Порту Лионель Месси забил свой 68-й гол прямым ударом со штрафного.
Аргентинский форвард забил 50 подобных голов за Барселону, 11 – за сборную Аргентины, 5 – за Интер Майами и 2 – за ПСЖ.
Список всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:
- 6 – Эспаньол, Атлетик
- 5 – Севилья
- 3 – Атлетико, Сельта
- 2 – Альмерия, Депортиво, Реал, Гранада, Бетис, Панама, Вильярреал, Алавес, Эквадор
- 1 – Динамо Киев, Мальорка, Парагвай, Уругвай, Аякс, Нигерия, США, Колумбия, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Жирона, Лас-Пальмас, Леганес, ПСВ, Ливерпуль, Вальядолид, Осасуна, Валенсия, Чили, Ямайка, Ницца, Ницца, Филадельфия, Порту
Ранее сообщалось, что Лионель Месси обновил свои очередные достижения
🔝🇦🇷 Lionel #Messi se consolida como el ¡3º JUGADOR! con MÁS GOLES DE TIRO LIBRE en la HISTORIA del fútbol.— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) June 19, 2025
🥇 1) Juninho Pernambucano [77].
🥈 2) Pelé [70].
🥉 3) Lionel Messi [68]. pic.twitter.com/mVBnxOlmyH
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