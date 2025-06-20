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  4. Месси забил 68 голов со штрафных. От аргентинца пострадало даже Динамо
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 11:39 | Обновлено 20 июня 2025, 11:41
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Месси забил 68 голов со штрафных. От аргентинца пострадало даже Динамо

Эспаньол и Атлетик были величайшими жертвами ударов аргентинца

20 июня 2025, 11:39 | Обновлено 20 июня 2025, 11:41
100
0
Месси забил 68 голов со штрафных. От аргентинца пострадало даже Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче против Порту Лионель Месси забил свой 68-й гол прямым ударом со штрафного.

Аргентинский форвард забил 50 подобных голов за Барселону, 11 – за сборную Аргентины, 5 – за Интер Майами и 2 – за ПСЖ.

Список всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:

  • 6 – Эспаньол, Атлетик
  • 5 – Севилья
  • 3 – Атлетико, Сельта
  • 2 – Альмерия, Депортиво, Реал, Гранада, Бетис, Панама, Вильярреал, Алавес, Эквадор
  • 1 – Динамо Киев, Мальорка, Парагвай, Уругвай, Аякс, Нигерия, США, Колумбия, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Жирона, Лас-Пальмас, Леганес, ПСВ, Ливерпуль, Вальядолид, Осасуна, Валенсия, Чили, Ямайка, Ницца, Ницца, Филадельфия, Порту

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обновил свои очередные достижения

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Лионель Месси статистика клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Порту
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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