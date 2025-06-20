ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ромы и Милана возглавил клуб Серии В

Итальянский специалист Альберто Аквилани официально стал новым тренером клуба «Катандзаро», находящегося в Серии В.

Пресс-служба клуба сообщила, что коуч подписал контракт на два сезона – до 2027 года.

Последним местом работы Альберто был другой итальянский клуб «Пиза», в котором Аквилани проработал ровно год. В течение сезона 2023/24 «Пиза» под руководством Альберто провела 39 матчей, оформила 11 побед, 13 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.

Аквилани запомнился болельщикам благодаря своей футбольной карьере, во время которой полузащитник выступал за такие известные клубы: «Рома», «Милан», «Ювентус», «Ливерпуль».