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Италия
20 июня 2025, 12:18 | Обновлено 20 июня 2025, 12:20
319
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ромы и Милана возглавил клуб Серии В

Альберто Аквилани будет работать тренером «Катандзаро»

20 июня 2025, 12:18 | Обновлено 20 июня 2025, 12:20
319
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ромы и Милана возглавил клуб Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Аквилани

Итальянский специалист Альберто Аквилани официально стал новым тренером клуба «Катандзаро», находящегося в Серии В.

Пресс-служба клуба сообщила, что коуч подписал контракт на два сезона – до 2027 года.

Последним местом работы Альберто был другой итальянский клуб «Пиза», в котором Аквилани проработал ровно год. В течение сезона 2023/24 «Пиза» под руководством Альберто провела 39 матчей, оформила 11 побед, 13 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.

Аквилани запомнился болельщикам благодаря своей футбольной карьере, во время которой полузащитник выступал за такие известные клубы: «Рома», «Милан», «Ювентус», «Ливерпуль».

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Альберто Аквилани Катандзаро чемпионат Италии по футболу Серия B назначение тренера
Андрей Витренко Источник
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