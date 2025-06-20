Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист рассматривается испанским грандом как замена ветеранам команды. Трансферная стоимость игрока составляет около 45 миллионов евро. Договориться с «орлами» будет нелегко.

В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что звезду «Реала» выписали из больницы.