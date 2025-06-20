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  4. Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника
Испания
20 июня 2025, 12:32 |
471
0

Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника

Адам Уортон привлекает внимание испанского гранда

20 июня 2025, 12:32 |
471
0
Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист рассматривается испанским грандом как замена ветеранам команды. Трансферная стоимость игрока составляет около 45 миллионов евро. Договориться с «орлами» будет нелегко.

В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что звезду «Реала» выписали из больницы.

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Адам Уортон трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Кристал Пэлас Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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