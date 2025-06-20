Замена ветеранам. Реал нацелился на английского полузащитника
Адам Уортон привлекает внимание испанского гранда
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 21-летний футболист рассматривается испанским грандом как замена ветеранам команды. Трансферная стоимость игрока составляет около 45 миллионов евро. Договориться с «орлами» будет нелегко.
В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что звезду «Реала» выписали из больницы.
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