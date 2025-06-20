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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:12 |
141
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Атлетико продолжил свою любопытную победную серию

Мадридский клуб удачно играет с новыми соперниками

20 июня 2025, 12:12 |
141
0
Атлетико продолжил свою любопытную победную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик Мадрид

В матче второго тура клубного чемпионата мира первую свою победу на турнире одержал мадридский Атлетико. Испанцы победили американский Сиэтл Саундерс со счетом 3:1.

Атлетико победил в 9-м из последних 10-ти матчей против команд, с которыми встречался впервые в официальных соревнованиях, а единственное поражение мадридский клуб потерпел в матче Лиги чемпионов против Лилля.

22-летний испанский полузащитник Атлетико Пабло Барриос сделал свой первый в карьере дубль.

Сиэтл Саундерз проиграл свой 4-й матч подряд во всех турнирах:

  • Сиэтл Саундерз – Миннесота Юнайтед 2:3
  • Ванкувер Уайткепс – Сиэтл Саундерз 3:0
  • Ботафогу – Сиэтл Саундерз 2:1
  • Сиэтл Саундерз – Атлетико 1:3
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Атлетико Мадрид клубный чемпионат мира по футболу статистика Сиэтл Саундерс
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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