Атлетико продолжил свою любопытную победную серию
Мадридский клуб удачно играет с новыми соперниками
В матче второго тура клубного чемпионата мира первую свою победу на турнире одержал мадридский Атлетико. Испанцы победили американский Сиэтл Саундерс со счетом 3:1.
Атлетико победил в 9-м из последних 10-ти матчей против команд, с которыми встречался впервые в официальных соревнованиях, а единственное поражение мадридский клуб потерпел в матче Лиги чемпионов против Лилля.
22-летний испанский полузащитник Атлетико Пабло Барриос сделал свой первый в карьере дубль.
Сиэтл Саундерз проиграл свой 4-й матч подряд во всех турнирах:
- Сиэтл Саундерз – Миннесота Юнайтед 2:3
- Ванкувер Уайткепс – Сиэтл Саундерз 3:0
- Ботафогу – Сиэтл Саундерз 2:1
- Сиэтл Саундерз – Атлетико 1:3
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