Атлетико продолжил свою любопытную победную серию

В матче второго тура клубного чемпионата мира первую свою победу на турнире одержал мадридский Атлетико. Испанцы победили американский Сиэтл Саундерс со счетом 3:1.

Атлетико победил в 9-м из последних 10-ти матчей против команд, с которыми встречался впервые в официальных соревнованиях, а единственное поражение мадридский клуб потерпел в матче Лиги чемпионов против Лилля.

22-летний испанский полузащитник Атлетико Пабло Барриос сделал свой первый в карьере дубль.

Сиэтл Саундерз проиграл свой 4-й матч подряд во всех турнирах: