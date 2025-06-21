У Ямаля возник конфликт со звездой Барселоны. Все из-за друга
Рафинья недоволен, что Ламин продвигает трансфер Нико Уильямса
Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансфером испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, сообщает издание El Nacional.
Одной из причин того, что «сине-гранатовые» до сих пор не отказались от сложной сделки по 22-летнему футболисту, является то, что подписание игрока требует талантливый вингер каталонцев Ламин Ямаль.
Юная звезда «Барселоны» активно убеждает обе стороны переговоров согласиться на переход, что не нравится нынешнему левому вингеру команды Рафинье, чье место в стартовом составе окажется под вопросом в случае прихода в клуб Нико Уильямса.
В частности, Рафинью раздражило совместное фото Ламина Ямаля и Нико Уильямса, которое 17-летний вундеркинд опубликовал в Instagram.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Рафиньи 57 поединков, 34 гола и 25 ассистов в нынешней кампании.
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