Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»

Тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии, которая выдвинула Михаилу Мудрику обвинение в нарушении антидопинговых правил.

– Никто не разбирается, употреблялось систематически или нет. У меня был футболист, тоже уехавший в сборную и попавший ему этот самый мельдоний. Это игрок национальной сборной Казахстана.

Ему тоже дисквалификация. Дается два года, кажется, но если ты хочешь обжаловать и сдать пробу «Б» – и если она подтверждается, тогда дается 4 года.

– Мудрик же тоже пошел по этому пути.

– Да. Так же, как игрок сборной Казахстана – ему дали 4 года. Но потом обжаловали – и один год скосили. Ему нужно немного, наверное, отбыть дисквалификацию, а потом смотреть и подавать апелляцию – и возможно, что будет на 4 года, а 3.

Мельдоний – это такой препарат, я не знаю. Он в милдронате. Я в юном возрасте ездил из ЦСКА Киев на собрание – всегда давали этот препарат. Он тогда не был воспрещен.

Мы еще и в еврокубках играли, и его, кажется, употребляли еще в 2001 году, в 1998 году мы играли в еврокубках и сдавали допинг-пробы. Тогда это не было запрещено, – сказал специалист.

Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации. Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».