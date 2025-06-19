Энцо МАРЕСКА: «Мудрик – игрок Челси. Это все, что я могу сказать»
Тренер оценил ситуацию украинского хавбека
Наставника Челси Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем Клубного чемпионата мира спросили по поводу украинца Михаила Мудрика, чья вторая допинг-проба была признана положительной.
«Сохраняется ли доверие к Мудрику? Конечно. Миша – игрок Челси, и пока он остается игроком Челси, я буду ему доверять. И это касается не только Мудрика, а всех игроков. Миша - игрок Челси. Все, что могу сказать».
«Когда последний раз с ним разговаривал, то он был в порядке. Не было ощущения, что что-то не так. Надеюсь, в следующие дни и недели мы свяжемся с ним».
«Трансфер вингера? Мы и так провели почти весь сезон без Миши. Мы искали и нашли решения, давали шанс другим игрокам. Но решение по новому вингеру не зависит от Мудрика. Нет такого, что Миша сейчас вернется и мы не покупаем никого. Или не вернется и мы точно покупаем. Но это точно позиция, которую хотелось бы усилить».
«Когда будет решения по дисквалификации? Я не знаю, не я принимаю решение. Мы ждем», – сказал Мареска.
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