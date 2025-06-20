Рома может подписать нападающего из Серии А. Он забивал сборной Украины

Исландский нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон, проведший прошлый сезон в аренде в «Фиоретине», привлекает внимание 3 клубов Серии А, сообщает Николо Скира.

По информации источника, если «фиалки» не активируют опцию выкупа 28-летнего футболиста, то в борьбу за игрока могут включиться «Рома», «Болонья» и «Фиорентина».

В матче отбора на чемпионат Европы в марте 2024 года Альберт Гудмундссон забил в ворота сборной Украины.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что конкурент Довбика в «Роме» готов покинуть клуб.