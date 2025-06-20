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Италия
20 июня 2025, 11:14 | Обновлено 20 июня 2025, 11:22
620
0

Рома может подписать нападающего из Серии А. Он забивал сборной Украины

Состав «волков» может пополнить Альберт Гудмундссон

20 июня 2025, 11:14 | Обновлено 20 июня 2025, 11:22
620
0
Рома может подписать нападающего из Серии А. Он забивал сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Исландский нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон, проведший прошлый сезон в аренде в «Фиоретине», привлекает внимание 3 клубов Серии А, сообщает Николо Скира.

По информации источника, если «фиалки» не активируют опцию выкупа 28-летнего футболиста, то в борьбу за игрока могут включиться «Рома», «Болонья» и «Фиорентина».

В матче отбора на чемпионат Европы в марте 2024 года Альберт Гудмундссон забил в ворота сборной Украины.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что конкурент Довбика в «Роме» готов покинуть клуб.

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Альберт Гудмундссон Фиорентина аренда игрока Николо Скира Рома Рим Болонья Аталанта Дженоа Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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