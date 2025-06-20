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  4. «Это история». Капитан Ботафого объяснил победу над ПСЖ на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 11:08 |
282
0

«Это история». Капитан Ботафого объяснил победу над ПСЖ на КЧМ-2025

Марлон пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира

20 июня 2025, 11:08 |
282
0
«Это история». Капитан Ботафого объяснил победу над ПСЖ на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Капитан «Ботафого» Марлон поделился эмоциями после победы своей команды над ПСЖ во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира (1:0).

ПСЖ – отличная команда. Мы знали, что нам нужно будет сделать больше, чем обычно, чтобы выиграть. Наверное, многие считали, что у нас есть 1 шанс на победу из 100.

Для нас 1% – это много. Так же было и в Кубке Либертадореса, но мы его выиграли. История не окончена – нужно продолжать ее писать», – сказал Марлон.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ботафого» – ПСЖ, в котором бразильская команда шокировала триумфаторов Лиги чемпионов.

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Ботафого ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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