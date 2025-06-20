«Это история». Капитан Ботафого объяснил победу над ПСЖ на КЧМ-2025

Капитан «Ботафого» Марлон поделился эмоциями после победы своей команды над ПСЖ во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира (1:0).

ПСЖ – отличная команда. Мы знали, что нам нужно будет сделать больше, чем обычно, чтобы выиграть. Наверное, многие считали, что у нас есть 1 шанс на победу из 100.

Для нас 1% – это много. Так же было и в Кубке Либертадореса, но мы его выиграли. История не окончена – нужно продолжать ее писать», – сказал Марлон.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ботафого» – ПСЖ, в котором бразильская команда шокировала триумфаторов Лиги чемпионов.