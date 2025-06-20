Тренер Ботафого: «Мы убили ПСЖ их же оружием»

Главный тренер «Ботафо» Ренато Пайва поделился эмоциями после сенсационной победы над ПСЖ во втором туре клубного чемпионата мира. Подопечные Ренато минимально переиграли обладателя ЛЧ со счетом 1:0.

«Мы убили ПСЖ их же оружием: были большой командой, играли вместе – и в защите, и в атаке. Я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались игрой, и они провели идеальный матч.

Играть вместе – вот в чем секрет Пари Сен-Жермен. Именно поэтому они выиграли все, и стали ориентиром для всего футбольного мира.

Секрет – в качестве бразильских футболистов и людей, которые работают в нашем футболе. Тренеры – местные или иностранцы – мы все смелые», – сказал Пайва.