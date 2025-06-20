Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ботафого: «Мы убили ПСЖ их же оружием»
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 14:31 | Обновлено 20 июня 2025, 14:32
168
0

Тренер Ботафого: «Мы убили ПСЖ их же оружием»

Ренато Пайва раскрыл секрет победы на КЧМ

20 июня 2025, 14:31 | Обновлено 20 июня 2025, 14:32
168
0
Тренер Ботафого: «Мы убили ПСЖ их же оружием»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Пайва

Главный тренер «Ботафо» Ренато Пайва поделился эмоциями после сенсационной победы над ПСЖ во втором туре клубного чемпионата мира. Подопечные Ренато минимально переиграли обладателя ЛЧ со счетом 1:0.

«Мы убили ПСЖ их же оружием: были большой командой, играли вместе – и в защите, и в атаке. Я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались игрой, и они провели идеальный матч.

Играть вместе – вот в чем секрет Пари Сен-Жермен. Именно поэтому они выиграли все, и стали ориентиром для всего футбольного мира.

Секрет – в качестве бразильских футболистов и людей, которые работают в нашем футболе. Тренеры – местные или иностранцы – мы все смелые», – сказал Пайва.

По теме:
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Ривер Плейт – Монтеррей. Прогноз и анонс на матч КЧМ
Бенфика – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Ботафого клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Футбол | 19 июня 2025, 22:34 0
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19

В плей-офф вышли Нидерланды, Испания и Румыния

BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
Другие виды | 19 июня 2025, 15:20 0
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу

Первым этапом партнерства стало выступление сборной Украины на чемпионате мира по минифутболу

Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Футбол | 20.06.2025, 08:10
Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19.06.2025, 18:34
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Футбол | 20.06.2025, 13:08
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41
Бокс
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 179
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 34
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
19.06.2025, 10:18 13
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем