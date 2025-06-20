Бастони отказал Аль-Хилялю. В команде его хотел видеть Индзаги

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони привлекает внимание «Аль-Хиляля», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 26-летнего футболиста в команде хочет видеть главный тренер Симоне Индзаги. Саудовский клуб предложил Бастони контракт с серьезной зарплатой, но игрок отказался. Сумма зарплаты не уточняется.

В прошедшем сезоне Алессандро Бастони провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 6 голевым передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с «Реалом».