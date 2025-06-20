К украинцу. Сын обладателя Золотого мяча интересен двум клубам АПЛ
Тимоти Веа привлекает внимание «Тоттенхэма» и «Эвертона»
Американский вингер туринского «Ювентуса» Тимоти Веа привлекает внимание «Тоттенхэма» и «Эвертона», сообщает Себастьян Дэни.
По информации источника, 26-летний футболист привлекает внимание 4 клубов, среди которых есть «шпоры» и «ириски».
Тимоти Веа является сыном легендарного футболиста Джорджа Веа, который в 1995 году стал обладателем «Золотого мяча».
В составе «Эвертона» выступает украинский фулбек Виталий Миколенко.
В прошедшем сезоне Веа провел 43 матча на клубном уровне, в которых отличился 6 голами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко.
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