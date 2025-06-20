К украинцу. Сын обладателя Золотого мяча интересен двум клубам АПЛ

Американский вингер туринского «Ювентуса» Тимоти Веа привлекает внимание «Тоттенхэма» и «Эвертона», сообщает Себастьян Дэни.

По информации источника, 26-летний футболист привлекает внимание 4 клубов, среди которых есть «шпоры» и «ириски».

Тимоти Веа является сыном легендарного футболиста Джорджа Веа, который в 1995 году стал обладателем «Золотого мяча».

В составе «Эвертона» выступает украинский фулбек Виталий Миколенко.

В прошедшем сезоне Веа провел 43 матча на клубном уровне, в которых отличился 6 голами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко.