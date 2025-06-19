Известна причина. Европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко
Милан обратил внимание на другого игрока
Итальянский «Милан» отказался от подписания украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» рассматривали 28-летнего игрока «канониров» в качестве приоритетного варианта на замену Тео Эрнандесу, который близок к смене клубной прописки.
Однако планы у итальянского гранда изменились. Теперь приоритетом «Милана» для усиления позиции левого защитника стал игрок лондонского «Тоттенгема» Дестини Удоджи, который моложе украинца и способен помочь «россонери» в долгосрочной перспективе.
Ранее известный журналист рассказал о ситуации с будущим Зинченко.
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