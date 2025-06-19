Известна причина. Европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко

Итальянский «Милан» отказался от подписания украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» рассматривали 28-летнего игрока «канониров» в качестве приоритетного варианта на замену Тео Эрнандесу, который близок к смене клубной прописки.

Однако планы у итальянского гранда изменились. Теперь приоритетом «Милана» для усиления позиции левого защитника стал игрок лондонского «Тоттенгема» Дестини Удоджи, который моложе украинца и способен помочь «россонери» в долгосрочной перспективе.

Ранее известный журналист рассказал о ситуации с будущим Зинченко.