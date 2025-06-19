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  4. Известна причина. Европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко
Англия
19 июня 2025, 00:27 |
370
0

Известна причина. Европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко

Милан обратил внимание на другого игрока

19 июня 2025, 00:27 |
370
0
Известна причина. Европейский топ-клуб отказался от трансфера Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Итальянский «Милан» отказался от подписания украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» рассматривали 28-летнего игрока «канониров» в качестве приоритетного варианта на замену Тео Эрнандесу, который близок к смене клубной прописки.

Однако планы у итальянского гранда изменились. Теперь приоритетом «Милана» для усиления позиции левого защитника стал игрок лондонского «Тоттенгема» Дестини Удоджи, который моложе украинца и способен помочь «россонери» в долгосрочной перспективе.

Ранее известный журналист рассказал о ситуации с будущим Зинченко.

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Милан трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Серии A Тео Эрнандес Дестини Удоджи Тоттенхэм
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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